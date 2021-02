O deputado estadual Felipe Orro solicita a designação de dois policiais civis para a Delegacia de Polícia Civil em Porto Murtinho. O pedido foi apresentado em indicação encaminhada ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Marcelo Vargas Lopes. “As investigações neste município por agentes em sistema de plantão pode dificultar o andamento das apurações dos crimes na região”, disse o deputado.

Porto Murtinho é um dos municípios de maior extensão territorial do Estado. Além de fazer fronteira com o Paraguai, vem sendo bastante visado em razão dos investimentos que passarão a chegar ao município com a construção da Rota Bioceânica. Em outra indicação, Felipe Orro pede agilidade na apuração do crime de dano cometido contra o pároco da Igreja Sagrado Coração de Jesus de Porto Murtinho, padre Matheus Pereira Lopes, que teve seu veículo incendiado no final de janeiro deste ano.

“A comunidade católica clama por celeridade nas investigações do incêndio criminoso contra o veículo do padre Matheus. Lembrando que ano passado, um incêndio destruiu completamente a casa paroquial, obrigando o padre a mudar-se para um alojamento particular, custeado pela comunidade católica”, finaliza.