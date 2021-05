Presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Ronilço Guerreiro esteve no espaço Belas Artes, no Bairro Cabreúva. Com um cenário de abandono, Guerreiro quer levar os outros vereadores ao espaço para juntos encontrarem uma saída para que o local abrigue o novo espaço cultural de nossa Capital.

“Estive visitando o tão sonhado espaço Belas Artes e fiquei triste, decepcionado e chocado com o abandono e como o dinheiro do povo foi usado de forma tão irresponsável. Inicialmente o projeto era da implantação da Estação Rodoviária de Campo Grande, ainda no governo Pedro Pedrossian, mas não virou uma coisa e nem outra”, comentou o vereador.

“Precisamos entender o que acontece para que esse espaço funcione, por isso quero convidar meus colegas vereadores para me acompanharem numa visita ao local e vamos em busca de uma resposta É hora de fazer o sonho se tornar realidade e esse vereador aqui vai lutar para realizar esse sonho”, disse Guerreiro.