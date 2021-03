O vereador William Maksoud destinou R$180 mil para auxiliar 21 entidades de Campo Grande, por meio do Fundo de Investimentos Sociais (FIS) de 2021. O recurso é dividido entre instituições de Saúde e Assistência Social, sendo R$ 90 mil distribuídos para cada área. Segundo o parlamentar, serão beneficiadas 11 instituições que atuam na área da Saúde e 10 da Assistência Social. “Essas entidades fazem um trabalho de fundamental importância para nossa cidade, com muita responsabilidade e compromisso. As emendas do FIS vem para somar, para que esse trabalho continue acontecendo e fazendo a diferença na vida de cada pessoa assistida”, defendeu Maksoud.

Dentre o público atendido pelas organizações beneficiadas pelo vereador, estão pacientes em tratamento do câncer, renais crônicos, diabéticos, com síndrome de down, autistas, idosos, crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social, reeducação social e reintegração no trabalho. Os valores destinados por William Maksoud fazem parte do Plano de Aplicação de recursos do Fundo de Investimentos Sociais, instituído pelo projeto de Lei 9.996/21, de autoria da Mesa Diretora, aprovado em regime de urgência nesta terça-feira (30). Ao todo, serão concedidos R$5,2 milhões, sendo R$180 mil para cada um dos 29 vereadores.

O plano segue para sanção do prefeito Marquinhos Trad e a liberação dos recursos acontece no decorrer da execução orçamentária, nas funções de saúde e assistência social. O cronograma para liberação dos recursos é definido pelo Executivo Municipal, mediante a apresentação, pelas entidades, de toda a documentação exigida.

Na área da Saúde, serão contempladas:

• Casa da Amizade – Associação das famílias de rotarianos de Campo Grande;

• UBS Coronel Antonino

• ABREC-MS Associação Beneficente dos renais crônicos de Mato Grosso do Sul

• ADIFA – Associação dos Diabéticos, familiares e amigos do Mato Grosso do Sul

• Projeto Jaboque – Associação de Reeducação Social e Reintegração no trabalho

• UBS Dr William Maksoud – Estrela do Sul

• Associação Juliano Varela

• ACIESP- Associação de capacitação e instrução de economia solidária do povo

• APAE – Associação de pais e amigos dos excepcionais de Campo Grande

• Equoterapia PMMS

Para área de Assistência Social, o parlamentar selecionou 10 entidades, sendo elas:

• ACA – Associação dos Amigos da Criança e do Adolescente

• Associação ATO: Amparar, transformar e orientar

• Instituto de desenvolvimento humano, social, econômico e cultural ” Maná do Céu para os Povos

• Associação dos Amigos da Casa Abraão

• MASC – Movimento de Apoio Social Campo-grandense

• Associação Trabalho Social Estrela Branca

• AMA – Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande

• Projeto Jaboque – Associação de Reeducação Social e Reintegração no trabalho

• CEACA – Associação Especial de apoio à criança e ao adolescente