No último final de semana, a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), em parceria com o Colégio Unitrês Objetivo, realizou o 1º Festival de Voleibol na Piscina (Biribol). Os embates aconteceram na piscina do próprio colégio, onde 10 equipes disputaram a medalha de ouro desta competição inédita.

As 6 equipes masculinas, que reuniram os principais jogadores da cidade, mesclados a alguns convidados de Campo Grande, ficaram divididas em dois grupos (A e B) de três equipes cada. Elas jogaram entre si dentro de cada grupo, classificando-se as duas melhores de cada para as semifinais e finais.

No feminino, as principais jogadoras da cidade, com mais duas convidadas de Araçatuba-SP, formaram 4 times numa única chave. Elas se enfrentaram todas entre si, para definirem a classificação deste naipe, sendo 6 seis jogos que reuniram cerca de 20 atletas femininas.

Os campeões da primeira edição do Festival foram Jacaré/Objetivo B no naipe feminino e Jacaré/Objetivo D no masculino. Ao final, os organizadores entregaram a premiação aos campeões que, celebraram a vitória com todos e comemoraram a realização da competição.