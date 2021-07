A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 mil maços de cigarros contrabandeados, na manhã desta terça-feira (20), em Bataguassu (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um GM/Astra. Ao ser abordado, o condutor logo confessou que transportava cigarros de origem estrangeira. A equipe encontrou o porta-malas do carro lotado com os pacotes do ilícito.

O condutor disse ter sido contratado para transportar o contrabando de Dourados (MS) até Presidente Epitácio (SP) e que pelo transporte receberia R$ 1.000,00. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas (MS), junto com o veículo e os cigarros.