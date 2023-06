10º Batalhão de Polícia Militar concluiu Operação Saturação III

Campo Grande (MS) – Na última segunda-feira (05.06), o 10º Batalhão de Polícia Militar concluiu as ações da 3ª Operação Saturação do ano em sua área de atuação.

A Operação Saturação III teve início no dia 02 de junho e consistiu na intensificação do policiamento preventivo, com prioridade nas abordagens aos locais onde os dados estatísticos produzidos pela seção de estatística da Uop indicaram um maior índice de criminalidade, como os bairros Marcos Roberto, Jardim Jockey Club, Vila Jacy e Jardim Nhanha.

O objetivo principal do 10º BPM da PMMS é garantir a tranquilidade da região urbana do Anhanduizinho, e as operações realizadas contribuem para intensificar o policiamento em áreas específicas, inibindo ações criminosas.

Assessoria de Comunicação Social – 10º BPM