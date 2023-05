10º Batalhão intensifica ações de combate ao tráfico de drogas e violência no Jardim Nhanha

Campo Grande (MS) – Na última sexta-feira, 12/05, o 10º BPM intensificou o policiamento no Jardim Nhanha, dando continuidade à Operação Pontual, que tem ocorrido desde o dia 02/05 na região. Essa operação tem como principal objetivo combater o tráfico formiguinha, que embora não represente grande quantidade de drogas apreendidas, causa inúmeros problemas sociais nas comunidades onde se instala.

O batalhão tem atuado na Região Urbana do Anhanduizinho, dando prioridade para as localidades de Vila Marcos Roberto, Jardim Jockey Clube, Vila Jacy e Jardim Nhanha. Essa região, assim como nas outras áreas de atuação, concentra ocorrências de furtos, roubos e invasão de prédios abandonados. Por isso, o batalhão tem realizado diversas operações com foco nesse tipo de tráfico, uso de drogas e outros delitos decorrentes.

O tráfico formiguinha é um ponto de aliciamento de jovens para o crime, pois grandes traficantes deixam com esses jovens pequenas quantidades de drogas para que, em uma possível abordagem policial, sejam confundidos como usuários. Por isso, são realizadas operações constantes com o objetivo de desarticular esse comércio de drogas na região, além de cumprir mandados de prisão e capturar foragidos da justiça, proporcionando tranquilidade aos comerciantes, moradores e cidadãos que transitam pelo local.

Durante a ação desta sexta-feira, foram abordadas mais de 80 pessoas e 31 veículos. O efetivo empenhado foi de 28 policiais militares, 11 viaturas quatro rodas e 2 viaturas moto, sob a coordenação do Tenente Coronel Anderson Machado Padilha. Os policiais militares realizaram uma prisão por tráfico de drogas, apreendendo aproximadamente 500 gramas de pasta base e a quantia de R$ 1.825,00 provenientes da venda de drogas. Também foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de furto de um indivíduo com mais de 25 registros policiais, entre eles homicídio, furto qualificado, roubo e receptação. Foi realizada ainda uma prisão por direção perigosa.

Durante o final de semana, foram capturados dois foragidos da justiça e realizado a prisão de um indivíduo por desobediência e posse irregular de arma de fogo. Com esse indivíduo, foram apreendidas 3 armas de fogo. Ele estava envolvido com o tráfico de drogas na região e tinha 26 registros policiais por tráfico de drogas, porte de drogas para consumo, desacato, receptação, furto e porte ilegal de arma de fogo.

Essas ações reforçam o compromisso da instituição em combater a criminalidade e proporcionar segurança para a população da região.