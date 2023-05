10º BPM conduziu um total de 10 pessoas à delegacia na última sexta-feira (05.05)

Nesta sexta-feira (05.05), equipe de Força Tática do 10º BPM realizou a prisão de quatro indivíduos que estavam com mandado de prisão ou evadidos num intervalo de 3 horas. O primeiro um menor, foi apreendido no bairro Lageado e constatou-se um MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO em aberto contra ele. Na Vila Jacy, a equipe policial abordou uma mulher e constatou que ela estava EVADIDA e com MANDADO DE PRISÃO em aberto. Quanto à terceira pessoa abordada, também do sexo feminino, foi constatada a existência de um MANDADO DE PRISÃO em seu desfavor, na Rua das Oficinas, região da Nhanha. Ainda na região, a equipe abordou mais um grupo de pessoas e constatou que um dos abordados estava EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL. Por volta das 19h, durante patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Dom Antônio Barbosa, a mesma equipe abordou um homem e após pesquisa no sistema Sigo verificou-se que se encontrava também EVADIDO.

Além das cinco prisões mencionadas, a Força Tática durante deslocamento para atendimento de ocorrência no bairro Iracy Coelho III, na Rua Cachoeirinha próximo a esquina com Rua Jose da Silva, um local ermo sem moradias. Na ocasião, foram visualizados três indivíduos caminhando. Ao perceberem a viatura, que estava em sentido contrário, tentaram empreender fuga, porém foram alcançados. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma sacola plástica na cor preta cujo interior trazia uma porção de substancia análoga a cocaína com um dos abordados, como o outro uma quantia em reais de R$2.688,00 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais). O terceiro afirmou que o entorpecente era de sua propriedade e que acabara de comprar de um homem desconhecido na Avenida Guaicurus, porém não soube informar o valor que havia pago e tão pouco a quantidade. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos por TRÁFICO DE DROGAS e encaminhados à delegacia. O entorpecente foi encaminhado para o DENAR onde foi constatado ser de fato substancia análoga a cocaína e pesar 490 gramas.

A segunda ocorrência de TRAFICO DE DROGAS nesta sexta-feira (05.05) foi atendida pela Equipe Policial de Rádio Patrulha do Aero Rancho acionada via COPOM. O denunciante tinha informado ter visto um indivíduo de camiseta branca, shorts azul, pele negra e que supostamente estaria escondendo drogas em uma árvore. Após deslocamento até o endereço, de pronto foi avistado um individuo com as características repassadas. No momento em que percebeu a chegada da viatura, ele começou a andar para desvencilhar-se da abordagem, porem foi alcançado. Durante a busca, foi encontrada a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e uma porção de substância análoga à maconha de 140 gramas, constatado após pesagem. Diante dos fatos, o AUTOR foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Cabe lembrar que desde o inicio do ano, o 10º BPM encaminhou 51 pessoas por tráfico de drogas às delegacias, tendo assim atuação relevante no chamado tráfico doméstico, aquele caracterizado pela comercialização de pequenas porções de drogas.

No Distrito de Anhanduí, por sua vez, uma pessoa foi conduzida pela Equipe Policial responsável no momento pelo policiamento no distrito à delegacia por AMEAÇA e DESACATO.

Além dessas ocorrências em destaque foram abordadas 55 pessoas e 27 veículos. Registra-se, no entanto, que este não é um dia atípico para o 10º BPM que é responsável pela Região Urbana do Anhanduizinho, mas apenas um exemplo da natureza dos nossos atendimentos diários. Estamos nas ruas para garantir a segurança de todos, combatendo o comércio de drogas na região e demais delitos. Conte com o 10º BPM.