10º BPM parabeniza o mais novo sargento do seu efetivo por sua promoção

Campo Grande (MS) – Na tarde desta quarta-feira (07/06), foi realizada no Quartel do Comando Geral da PMMS a Solenidade de Formatura do Curso de Formação de Sargentos da PMMS/CFS 30ª Turma em homenagem ao ST PM Renato Alexandro Zanoni.

Durante o evento, o Tenente Coronel Anderson Machado Padilha parabenizou o mais novo sargento do 10ºBPM, 3° SGT PM Givanildo Simão de Brito por essa importante conquista e desejou sucesso em sua carreira.

o 10º BPM se orgulha em tê-lo como parte de sua equipe.

Parabéns aos novos sargentos da PMMS, sucesso!

Assessoria de Comunicação Social – 10º BPM