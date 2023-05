10º BPM participa de reunião com os Presidentes  dos Conselhos Comunitários de Segurança no Comando Geral da PMMS

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (10.05), o 10º Batalhão de Polícia Militar – “Batalhão Soldado PM Marcelle Cristine da Silva Marques” participou de uma reunião no Comando Geral com o Comandante e a Subcomandante Geral da PMMS e os presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança.

Estiveram presentes na reunião o Senhor Elias Alonso da Silva, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança do bairro Pioneiros, Senhor José Carlos Pereira, Presidente do Conselho Comunitário do bairro Los Angeles, Senhor Irwing Ferreira, Presidente do Conselho Comunitário do Parati e o Senhor Alberto Vieira de Matos, Presidente do Conselho Comunitário do bairro Aero Rancho.

Foram tratados assuntos relacionados à segurança pública de todas as regiões urbanas de Campo Grande, com base nas demandas trazidas pelas lideranças dos CCS de cada uma.

O Comandante do 10º BPM, Tenente Coronel Anderson Machado Padilha acredita que o fortalecimento da parceria entre a Instituição e os Conselhos Comunitários de Segurança é primordial para o estabelecimento de estratégias que fomentem a melhoria da segurança pública na região urbana do Anhanduizinho.

Em toda a sua gestão frente ao comando do 10ºBPM, tem se aproximado dos Conselhos Comunitários por acreditar que a segurança pública não se faz somente com a presença do policial nas ruas, mas também como um relacionamento de qualidade entre a polícia e a comunidade.