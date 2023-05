10º BPM prende três pessoas por tráfico de drogas

Campo Grande (MS) – Na tarde desta quarta-feira, 24 de maio, uma equipe policial do 10º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao local, constataram o óbito de uma vítima do sexo masculino. A área foi devidamente isolada e a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para confirmar a morte. Entraram em contato com a esposa da vítima, que relatou que o cunhado e a esposa deste também foram atingidos e socorridos por terceiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, além do Hospital Regional. Segundo ela, estavam na residência comemorando seu aniversário quando foram surpreendidos por um indivíduo desconhecido, que adentrou o local efetuando disparos

Durante os procedimentos periciais, foram realizadas buscas no imóvel, resultando na apreensão de uma sacola contendo notas de dinheiro em espécie, totalizando o valor de R$ 9.592,00 (nove mil quinhentos e noventa e dois reais), encontrada dentro de um guarda-roupa no quarto do casal. Nos fundos da propriedade, próximo à casinha do cachorro, foi localizada outra sacola contendo uma substância com características semelhantes à cocaína, totalizando 510 gramas. Além disso, no interior da residência, foram encontradas uma porção de maconha e aparelhos celulares.

Após contato com a delegada plantonista, foi determinada a prisão das três pessoas envolvidas, sendo a esposa e o irmão da vítima, bem como a esposa deste último, pelos crimes de tráfico de drogas. O prejuízo estimado para o crime ultrapassa