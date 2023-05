10º BPM realiza Operação Saturação em Campo Grande (MS)”

Na tarde desta sexta-feira, dia 19 de maio de 2023, o 10º Batalhão de Polícia Militar cumpriu as ordens de serviço do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), em conjunto com o apoio da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA/SEJUSP), realizando mais uma fase da “Operação Saturação” na Região Urbana do Anhanduizinho. A operação teve como foco o policiamento ostensivo e preventivo, por meio de atividades de presença, saturação e incursões em áreas de degradação social. Também foram realizadas fiscalizações de veículos e abordagens a pessoas que circulam nas principais vias públicas, além de outras medidas para reforçar e otimizar a segurança da comunidade.

A “Operação Saturação” na área do 10º BPM contou com o apoio das equipes de Força Tática do 1º BPM, 9º BPM, 10º CIPM e 11º CIPM, além da Força Tática do próprio 10º BPM. No total, foram empregados 39 policiais, 11 viaturas quatro rodas, 01 viatura moto e a aeronave Fronteira 01 do CGPA, que prestou apoio aéreo.

A escolha dos locais de atuação se baseou na incidência de crimes em cada região, utilizando relatórios estatísticos da P-3 e informações do serviço de inteligência do 10º BPM. Durante a operação, foram realizadas 33 abordagens a pessoas, fiscalizados 06 veículos e cumpridos 02 mandados de prisão.

No briefing com o efetivo, o Comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Anderson Machado Padilha, agradeceu o apoio do Grupamento Aéreo e do CPM, ressaltando que essas operações fazem parte do planejamento estratégico do batalhão, ocorrendo de forma recorrente para aumentar a sensação de segurança da comunidade e contribuir para a manutenção da ordem na localidade. Ele enfatizou que é mais importante estar presente e atuante, reforçando o policiamento preventivo na área, do que apenas focar nos números de prisões, apreensão de drogas ou armas.

A coordenação da Operação Saturação ficou sob o comando do Subcomandante do 10º BPM, Major PM Maycon Postal, que reforçou o compromisso do batalhão em reduzir o índice de criminalidade na área de atuação, combatendo o tráfico de entorpecentes e outros delitos relacionados, saturando a região e trazendo tranquilidade aos moradores.”