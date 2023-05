10ºBPM apreende três armas de fogo no Jardim Nhanha, em Campo Grande

Campo Grande (MS), Nesta manhã de domingo, dia 14 de maio, uma equipe policial militar do 10ºBPM recebeu denúncias de disparos em via pública e prontamente se deslocou até o endereço.

No local, os policiais visualizaram um homem com as características repassadas, que ao avistar a viatura policial, demonstrou grande nervosismo, gerando suspeição. Durante a abordagem, o suspeito correu para dentro da residência, desobedecendo às ordens policiais.

No entanto, ele foi alcançado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Entretanto, uma busca no interior da residência resultou na descoberta de uma PISTOLA calibre 765, carregada com 11 munições, escondida no vão do sofá. Prosseguindo com as buscas, a equipe policial encontrou uma bolsa dentro da máquina de lavar, envolvida por roupas, contendo duas armas de fogo tipo REVOLVER, calibres 357 e 38, com várias munições em um bolso sobressalente.

Diante desses fatos, o autor foi preso e teve seus direitos constitucionais garantidos.

Ações como essas são resultado da intensificação das abordagens e operações efetuadas com o intuito de diminuir a incidência de delitos decorrentes do tráfico de drogas na região.