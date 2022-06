O evento promovido pela Prefeitura de Porto Murtinho, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento econômico, contou com espaço para os pequenos empreendedores, que comercializam os produtos oriundos da fruta Greifo, como barracas de massas, sucos, doces, bolos de pote e muitas outras receitas e aperitivos.

“Esse festival vem com o intuito de incentivar a produção de produtos da fruta no município e celebrar a cultura murtinhense. Nos 110 anos do município ações como essas celebram o que temos de melhor: a nossa história.” destaca Isabel Fróes – Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. O show da dupla sertaneja Alex e Yvan, o destaque principal da noite recebeu mais de duas mil pessoas na praça de eventos da cidade.

“Estamos muito contentes em ver todos em peso nesta noite, é um mês de comemorações pensadas pela nossa equipe para proporcionar a população murtinhense uma festa alegre, um encontro entre as famílias, amigos, etc. Viva os 110 anos de nossa querida Murtinho”, comemora o prefeito.