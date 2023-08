124 ANOS DE CAMPO GRANDE – PERSONALIDADES: PROFESSOR RIVERTON

Campo Grande completou 124 anos e a Boca do Povo preparou esta edição especial pelo aniversário da querida Cidade Morena evidenciando personalidades que fazem muito pela Capital, destacam-se nas áreas que atuam e ajudam nosso município a crescer cada vez mais.

Sua História! Professor Riverton — A trajetória de Riverton Francisco de Souza até a Câmara Municipal de Campo Grande foi árdua e repleta de obstáculos que começaram desde a infância. Filho de uma empregada doméstica que foi mãe solo aos 16 anos, o garoto acabou sendo adotado pelos patrões da jovem enquanto ela ia até Cáceres tentar encontrar o antigo companheiro.

Tudo parecia bem, até que um acidente trágico e uma infecção decorrente de procedimento cirúrgico vitimaram em um curto espaço de tempo, respectivamente, Arlindo Barbosa de Souza e Adelina Rodrigues Souza, os pais adotivos de Riverton, e aos 11 anos ele se via órfão e sem ter a quem recorrer.

“Foi um dos piores momentos da minha vida. Ninguém me queria. Ali me senti sozinho. Estava no fundo do poço”, confessa o professor. O Conselho Tutelar entrou em ação e apresentou então o garoto à antiga Casa Dom Bosco, localizada em frente à Praça do Rádio Clube e mantida por padres salesianos. Lá ele conheceu a assistente social Silvia Peixoto de Lima, 58 anos, a quem carinhosamente se refere como “tia” até hoje, e o padre Carlos, figura importantíssima na concretização do desejo de lecionar anos mais tarde. “Lembro que o padre Carlos colocou a mão no meu ombro e falou que tinha o sonho de que um dos meninos fosse professor. Eu tinha bom comportamento e eles me ajudaram com bolsa para a faculdade”. Riverton cursou Educação Física na Fifasul (Faculdades Integradas de Fátima do Sul) e passou a atuar como professor tanto na rede pública quanto em escolas particulares. E o contato com crianças de diferentes realidades sociais, junto das experiências vividas no orfanato quando era mais novo, foi fundamental para essa aproximação da política e da vida pública como caminhos para poder fazer mais pela Educação.

Sua primeira tentativa foi na disputa do pleito de 2016, quando se candidatou a uma vaga para a Câmara Municipal de Campo Grande. Embora o resultado não tenha sido favorável, a candidatura deu visibilidade aos seus serviços prestados e rendeu um convite para atuar na Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) entre janeiro de 2017 e junho de 2020. Findado esse novo ciclo, Professor Riverton entrou novamente na disputa e obteve 3.987 votos dos eleitores da Capital, garantindo uma das 29 cadeiras de vereador.

Hoje, além das pautas relacionadas ao fortalecimento da Educação e do desenvolvimento da Cidade Morena, o vereador se dedica a escutar a população em seu programa de rádio aos domingos e ao cuidado de sua família: a esposa e os dois filhos, um de 16 anos e outro de seis meses.

“Parabéns Campo Grande! Terra acolhedora, que recebe a todos que aqui chegam, cheios de sonhos. Das avenidas arborizadas e ruas largas, do verde das praças, dos parques e do azul intenso do céu, com um povo alegre e trabalhador” — é a mensagem do Professor Riverton em comemoração aos 124 anos de nossa querida cidade.