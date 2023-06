13º Batalhão de Polícia Militar parabeniza policial militar de Paranaíba promovido a Sargento PM

No dia 7 de junho, o policial militar “cabo GARCIA”, lotado no 13º Batalhão de Polícia Militar foi promovido à graduação de 3º Sargento PM. A promoção entrou em vigor a partir de 6 de junho de 2023, após a conclusão bem-sucedida do Curso de Formação de Sargentos (CFS/2023 – Turma 30ª), que ocorreu no período de 6 de março a 6 de junho de 2023.

A solenidade de formatura do Curso de Formação de Sargentos da PMMS/CFS 30ª Turma, em homenagem ao ST PM Renato Alexandro Zanoni, ocorreu no Quartel do Comando Geral. Na ocasião, o Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos, Comandante da 13º Batalhão de Polícia Militar, parabenizou o formando:

3º SGT FABIO GARCIA DE PAULA

Parabéns ao novo sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul por essa importante conquista! Que essa nova graduação lhe traga ainda mais oportunidades de servir e proteger a sociedade com dedicação e excelência.