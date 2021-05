Nova Alvorada do Sul (MS), (6)Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de ontem, 17.700 pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade sanitária e fiscal, em uma oficina mecânica.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na região de Nova Alvorada do Sul.

Os militares receberam a informação de uma movimentação suspeita de caminhões, em um estabelecimento comercial, com a possibilidade de ser um depósito para produtos ilícitos.

No local, os policiais foram acompanhados pela advogada do homem responsável pela oficina. As 354 caixas de cigarros estavam no escritório do estabelecimento.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Dourados.