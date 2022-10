Aconteceu no último dia 25 no Clube Estoril, a 17ª Sardinhada Portuguesa após três anos, devido a pandemia. Com presença de mil pessoas, a festa foi um sucesso, pois teve a participação maciça dos Campo-grandenses.

O Clube retoma os eventos e agora já ensaiam o Réveillon da cidade, proporcionando muito lazer e o retorno da festa no calendário anual das atrações.

A presidente da associação, Maria de Fátima Corado Gabriel juntamente com o gestor de convênios José Luis Capiberibe, agradeceram a presença de todos.

“Ficamos satisfeitos com o resultado desta edição, depois de tanto tempo sem podermos reunir pessoas, a alegria de ver a casa cheia foi imensa. Servir este prato tem um significado muito especial para nós portugueses, ele traz à tona lembranças únicas, por conta do sabor do prato, originalmente da nossa terrinha”, disse Fátima.

Além da Sardinhada, os convidados puderam degustar da tradicional linguiça portuguesa assada na brasa e os famosos doces portugueses, entre eles, o pastel de nata.

“As portas estavam abertas para todos, portanto, sócios e convidados, puderam conhecer o sabor da tradicional Sardinhada. A festa foi um sucesso e por isso agradecemos a todos, muito obrigado”, finalizou o gestor José Luis.