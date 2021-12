A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), juntamente com secretarias parceiras, irá levar a ação Funsat Itinerante nesta sexta-feira (10), das 8h às 14h ao CRAS Jardim Aeroporto. A 18° ação oferecerá diversos serviços à população, e 30 senhas para corte de cabelo gratuito, em parceria com o instrutor e cabeleireiro Marcos Rogério.

Além de oferecer orientações aos empregadores e empregados, a Funsat Itinerante também disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O candidato que for a procura de uma oportunidade de emprego precisa apresentar os documentos pessoais e carteira de trabalho.

Os parceiros Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Semed (Secretaria Municipal de Educação), Procon CG (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Junta de Serviço Militar, GCM (Guarda Civil metropolitana), Semu (Subsecretaria Municipal de Política para Mulheres), orientando as mulheres, a Segov (Secretaria Municipal De Governo e Relações Institucionais) ofertando serviços de cabeleireiro, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) ofertando entretenimento para as crianças, Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), Suasc (Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e a Sejuv (Secretaria de Políticas para Juventude), os serviços oferecidos serão os cursos de Descubra seu Próprio Negócio (Empreendedorismo), orientação vocacional e vagas de estágio para ensino médio e superior para acadêmicos em direito, administração, ciências contábeis e pedagogia. Divulgaremos a plataforma @juv onde o jovem de 15 a 29 anos terá a oportunidade de capacitação através de cursos on-line ao acessar: juventude.campogrande.ms.gov.br. Todos os parceiros estarão presentes nessa ação.

A Energisa também estará presente na ação fazendo cadastro para Tarifa Social, é necessário levar os documentos pessoais e uma conta de energia. O parceiro Senai também estará no evento oferecendo cursos de qualificação, assim como a Águas Guariroba, fazendo negociação de conta.

É importante destacar que todas as medidas de biossegurança serão tomadas, como o uso de máscaras e álcool gel, além do distanciamento entre as pessoas e aferição de temperatura.

Serviço

Local: CRAS Jardim Aeroporto

Endereço: R. Rio Galheiro, 470 – Aeroporto, Campo Grande

Data: 10 de dezembro (sexta-feira)

Horário: das 8h às 14h

Mais informações na Funsat, pelo telefone 4002-0585 ou na sede, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.