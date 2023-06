1ª Corrida e Caminhada da Polícia Civil – Desafio dos Bandeirantes acontece no domingo

Acontece neste domingo, 18/06, em Bandeirantes-MS, a 1ª Corrida e Caminhada da Polícia Civil – Desafio dos Bandeirantes.

A largada às 08 horas, em frente à Delegacia de Polícia Civil da cidade. Haverá percurso de 3Km para caminhada e 5Km para corrida.

O evento homenageia o 58º aniversário da cidade e conta com apoio da Prefeitura Municipal, da Delegacia-Geral da Polícia Civil, do Sindicato Rural local e do Governo do Estado, por meio da Fundesporte.

Trata-se de uma grande oportunidade de cuidar da saúde, através da prática esportiva e ainda fortalecer o vínculo entre as instituições e a população.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 16/06, pelo site: KMAISCLUBE.COM.BR

Os kits poderão ser retirados no dia, no local da prova, a partir das 6 horas da manhã.

Mais informações no link: https://kmaisclube.com.br/#/event/4UKEzeXMqyEDSRof8M2j