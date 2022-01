Campo Grande (MS) – Termina nesta quarta-feira, dia 05 de janeiro de 2022, o período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). Aberta desde o dia 16 de novembro de 2021, a 1ª etapa teve duração de 50 dias e englobou a atualização cadastral dos estudantes da Rede, confirmação de permanência, transferência entre escolas da REE e a pré-matrícula dos alunos novos.

Os interessados que ainda não concluíram a pré-matrícula, poderão realizar o preenchimento dos dados pela internet, no site da Matrícula Digital (clique aqui), até 23h59 desta quarta-feira. O atendimento também pode ser feito por telefone (0800-647-0028) ou de forma presencial, na Central de Matrículas da REE, em Campo Grande, localizada ao lado do CEEP Hércules Maymone. A lista com os estudantes designados será disponibilizada no domingo, dia 09 de janeiro, no site da Matrícula Digital.

Ensino em Tempo Integral

Um dos destaques para este ano de 2022, a ampliação do Ensino em Tempo Integral segue em prática na Rede Estadual. Com 98 unidades escolares em 2021, espalhadas por 46 municípios, a oferta vai chegar a 132 escolas neste ano, marcando presença em 54 cidades de Mato Grosso do Sul. Assim, a modalidade estará na rotina de quase 40% das escolas que fazem parte da REE, podendo atender até 32 mil alunos.

Clique aqui e confira a relação completa das escolas com Ensino em Tempo Integral da REE.

Calendário

Publicado no último dia 01 de dezembro de 2021, o calendário escolar de 2022 prevê o retorno das aulas na Rede Estadual de Ensino a partir do o dia 03 de março de 2022. Contudo, as atividades nas unidades escolares – para os profissionais que fazem parte da REE – terão início a partir do dia 17 de fevereiro, com o período de Jornada Pedagógica.

Ao todo, o Calendário Escolar de 2022 prevê 205 dias para o ano escolar, com 13 sábados letivos, distribuídos em: 200 dias letivos, 4 dias para a realização de Exames Finais e 1 dia para a realização de Conselho de Classe Final.

O recesso escolar será entre os dias 11 e 25 julho e o término das atividades está previsto para o dia 22 de dezembro de 2022.

Acesse a publicação do Calendário Escolar de 2022, presente nas páginas 52 a 57 na edição n. 10.694, de 1 de dezembro de 2021, do DOE.

Serviço

Para o atendimento às possíveis dúvidas sobre o período de matrículas da Rede Estadual de Ensino, a SED disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. O atendimento presencial ocorre na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande, ao lado do CEEP Hércules Mamone.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.