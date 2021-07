O consumo de carne tem ganhado força recentemente nas discussões com a crescente onda de veganismo que toma a nova geração. Depois de hambúrgueres a base de plantas ganharem os noticiários e até serem disponibilizados em varias redes de fast food pelo mundo, finalmente a startup israelense Future Meat inaugurou a primeira fábrica de carne cultivada em laboratório do mundo.

Instalada na cidade de Rehovot, no distrito industrial de Israel, a fabrica inaugurada tem capacidade para produzir 500 kg de alimentos por dia, totalizando aproximadamente 5 mil hambúrgueres de tamanho médio saindo direto do laboratório para serem entregues ao consumidor com uma alternativa ao consumo de carne.

Segundo a empresa, a carne cultivada gera 80% menos emissões de gases de efeito estufa, e utiliza 99% menos terra para pastagens, consomindo 96% menos água do que uma produção convencional de carne. Além disso, os executivos garantem que o produto não contém aditivos químicos e é totalmente saudável.

De acordo com o CEO da Future Meat, Rom Kshuk, para produzir carne de frangos, porcos e cordeiros a empresa utiliza como matéria-prima células cultivadas em laboratório, dispensando totalmente a utilização de soro animal ou modificação genética para criar sua “carne”, e anunciou que em breve a unidade de Israel também irá fabricar produtos de origem bovina.

Todo o processo de elaboração da carne é cerca de 20 vezes mais rápido do que criar animais e depois abatê-los diminuindo radicalmente os custos. Além disso, devido ao aperfeiçoamento da tecnologia, atualmente o valor gasto hoje para “fabricar” peitos de frango no sistema de desenvolvimento da Future Meat é de menos de US$ 10 (cerca de R$ 50), mil vezes mais barato do que três anos atrás.

A empresa também já mira o mercado internacional e pretende expandir a produção de carne cultivada chegando às prateleiras dos EUA já no próximo ano, já que por lá a demanda por produtos alimentícios feitos com matéria-prima vegetal aumentou muito nos últimos anos. A empresa entrou com vários pedidos de aprovação em outros territórios ao redor do mundo e pretende instalar novas fabricas pelo mundo assim que concluir os processos nas agências reguladoras.

“Depois de demonstrar que a carne cultivada pode atingir a paridade de custo mais rápido do que o mercado esperava, esta unidade de produção é a verdadeira virada de jogo para um consumo sustentável de proteína”, celebra o diretor científico da Future Meat, Yaakov Nahmias.