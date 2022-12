Em 2015, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) assumiu a administração da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) como 1º secretário da Mesa Diretora. Ao cargo, ele foi reconduzido pelos seus pares por mais três vezes. Próximo do término da atual Legislatura, o parlamentar fez um balanço da gestão e as expectativas para 2023.

“Embora contenha muitas vozes refletindo a opinião política, os 24 deputados estaduais cumpriram a missão de defender os valores compartilhados da democracia, dos direitos humanos e do estado de direito. O bem patrimonial da Casa de Leis também está diretamente relacionado com a nossa missão de documentar e preservar a integridade legislativa e tradições da instituição. E a nossa prioridade na 1ª Secretaria foi modernizar o ícone do espírito democrático sul-mato-grossense, que é a Assembleia Legislativa”, disse Zé Teixeira.

A reforma física da ALEMS foi executada conforme as Normas Brasileiras 9050 (NBR 9050), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e dividida em etapas: elétrica, hidráulica, cabeamento estruturado, pisos, alvenaria e fechamentos, impermeabilização e cobertura, pavimentação e acessos, adaptações de acessibilidade, sinalizações e subsolo.

“Neste semestre, entregamos o Plenarinho Nelito Câmara totalmente modernizado. Também implantamos o Data Center para garantir a máxima confiabilidade e nos armazenamentos dos dados. Padronizamos os gabinetes, trocamos o telhado, criamos o estúdio da Rádio e da TV Assembleia. Estamos dentro da Reserva Ecológica do Parque dos Poderes e a obra manteve nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental. Entregamos um prédio todo modificado, que reflete a modernidade do Estado de Mato Grosso do Sul”, afirmou o 1º secretário.

Originalmente, o prédio é constituído por pré-moldados de concreto, o que a Arquitetura chama de estrutura independente. A sustentabilidade está presente na reforma como, por exemplo, na escolha de materiais com maior durabilidade. Ao longo da obra também foi observado o desempenho lumínico, tudo com o objetivo de buscar a melhor performance sustentável da estrutura.

Zé Teixeira administrou o Parlamento Estadual durante toda a crise de saúde pública causada pela Covid-19. Além das vidas ceifadas, a pandemia provocou profundas transformações nas rotinas, estabelecendo adaptações a um novo modelo de vida. Abruptamente, adultos e crianças tiveram que se adaptar ao “online” e os hospitais ficaram sobrecarregados dos doentes graves.

A economia desacelerou, as operações comerciais foram reduzidas e os pequenos empreendedores se depararam com sua fragilidade financeira. Com a alta incerteza, a pandemia, sem dúvida, exigiu muito dos gestores públicos.

“A crise sem precedentes do coronavírus causou destruição para muitas famílias. Perdemos dois amigos deputados, Onevan de Matos e Cabo Almi. Vimos empresas no mundo inteiro tentando sobreviver e também muitos empregos perdidos. Para apoiar os negócios sul-mato-grossenses, a Assembleia elaborou propostas legislativas que contribuíram de forma efetiva para minimizar as principais mazelas oriundas da crise. Os parlamentares também indicaram medidas práticas ao Governo do Estado, em um trabalho conjunto para proteger empresas, famílias e populações vulneráveis”, destacou.

Para Zé Teixeira, a gestão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), conjuntamente com a ALEMS, atuou de forma rápida e consistente para mitigar os efeitos econômicos e financeiros da pandemia.Conheça as ações dos parlamentares clicando aqui .

Sobre a próxima administração, o 1º secretário avalia positivamente as perspectivas econômicas e sociais. “Eduardo Riedel é experiente e vai conduzir nosso Estado num momento muito desafiador. Com trabalho e responsabilidade, o futuro governador já sinalizou a implantação de projetos importantes para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”.

No âmbito federal, o deputado disse estar preocupado com o futuro do país. “Com Jair Bolsonaro na Presidência da República o Brasil estava num rumo certo, com contenção de despesas, recuperação de empregos e investimentos em infraestrutura e no social. Posso afirmar que o agronegócio, que é o setor que trabalha, produz e sustenta a vida, está apreensivo com Lula presidente, uma vez que o discurso é de estouro de orçamento, irresponsabilidade fiscal e gastança geral”. Zé Teixeira chamou atenção dos líderes políticos em renovar o compromisso de salvaguardar a democracia como única forma de garantir um futuro de paz e próspero para todos os brasileiros.

