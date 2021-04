Inaugurado em setembro de 2020 pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Associação dos Amigos dos Excepcionais (APAE), o primeiro ambulatório para tratamento de pacientes que têm doenças residuais provocadas pela Covid-19 com atendimento integralmente pelo SUS do País, já recebeu mais de 300 solicitações de atendimento. O serviço funciona no Centro Especializado em Reabilitação da APAE de Campo Grande (CER/APAE).

O encaminhamento é realizado através do sistema de regulação municipal, onde é feito o agendamento para avaliação de cada caso. Nestes sete meses de funcionamento, o ambulatório recebeu 395 solicitações feitas via sistema de regulação municipal, sendo que, 292 pacientes iniciaram o atendimento. Saiba mais em http://www.campogrande.ms.gov.br