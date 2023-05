1º BPM se destaca com abordagens bem-sucedidas e captura de foragidos da justiça

No dia 15.05.2023, o 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) se destacou pelo excelente trabalho realizado por seus policiais, resultando em uma série de abordagens bem-sucedidas e na captura de dois indivíduos foragidos da justiça.

As abordagens, totalizando 101 no decorrer da operação comunidade segura, ocorreram em diversos pontos estratégicos da área de atuação do 1º BPM, com o objetivo de coibir atividades criminosas e garantir a segurança da população.

Os policiais demonstraram eficiência e profissionalismo durante as ações, o que resultou na identificação e captura de foragidos da justiça.