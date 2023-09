1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul busca inovação na Gestão Municipal

Entre os dias 3 e 4 de outubro, a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) realiza, com apoio do Governo do Estado, o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. O evento gratuito é direcionado a prefeitos, gestores públicos, instituições, fornecedores e ao público em geral.

O Congresso promoverá um diálogo enriquecedor sobre Municipalismo, Governança e Inovação na Gestão Pública. O evento também consiste na promoção de uma feira de networking exclusiva, fomentando a interação entre prefeituras, fornecedores e instituições de produtos, serviços e soluções inovadoras voltados para o setor público, com o objetivo de otimizar os processos de gestão e municipalismo.

Por meio de painéis de discussão e palestras inspiradoras, o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul propõe proporcionar um ambiente com ideias inovadoras, estratégias eficazes e melhores práticas de governança, que serão compartilhadas e debatidas.

O presidente da Assomasul, Valdir de Couto Souza Júnior, comenta sobre a importância de o Estado ter um Congresso voltado para os municípios, principalmente para fortalecer o municipalismo. “Estamos vivendo um momento instável nas prefeituras do País. Recentemente, tivemos uma coletiva de imprensa com os prefeitos e expusemos nossa situação. Este é o momento de mostrar nossa união para os parlamentares através do nosso Congresso”, enfatiza o gestor.

Ainda, Valdir afirma que o evento também proporcionará conhecimento aos prefeitos, secretários, servidores públicos e vereadores. “Vamos falar de três pilares importantes para todas as cidades: Municipalismo, Governança e Inovação na Gestão Pública. Vamos debater as estratégias desses assuntos, com o intuito de fortalecer ainda mais os municípios e proporcionar um futuro promissor, eficiente e próspero para Mato Grosso do Sul”, destaca o líder municipalista.

Ainda, o gestor comenta sobre o pouco tempo para a realização do Congresso, mas que isso não impede que seja um começo de sucesso para o evento. “Em maio, participei do 38º Congresso Mineiro de Municípios, em Belo Horizonte, um evento surpreendente que garante muita eficácia na gestão municipal. Com isso, tivemos a ideia de proporcionar essa troca de experiência para o nosso estado também, principalmente aos nossos servidores. O congresso era para ser no ano que vem, mas, com o momento atual da crise nos municípios, decidimos juntamente com a diretoria da entidade realizar neste ano, como uma forma de união e representatividade.”

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site https://app-dev.tuse.com.br/site/.

Serviço:

Data: 3/10 e 4/10

Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camilo, Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes

Tema: Municipalismo, Governança e Inovação na Gestão Pública

Para mais informações e inscrições, estão disponíveis os telefones (67) 99188-7575 e 99654-8996.

Thainara Davalos, Assomasul

Foto: Bruno Rezende