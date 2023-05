1º Festival do Hambúrguer de Campo Grande reúne milhares de pessoas em noite de abertura

Pão de brioche na chapa, hambúrguer suculento, ingredientes especialmente selecionados e lotação máxima: foi assim a noite de estreia do 1º Festival do Hambúrguer de Campo Grande. Foram mais de 10 mil hambúrgueres vendidos na noite de ontem. O evento realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com os Hamburgueiros do MS, reuniu milhares de pessoas nessa sexta-feira (27), no espaço da Cidade do Natal, altos da Avenida Afonso Pena.

A Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes marcou presença e reiterou a parceria da Prefeitura com empreendedores e os munícipes. “Nós queremos fomentar a economia e o crescimento dos empresários da nossa capital. Estamos aqui com uma ação concreta e de sucesso. A felicidade inundou novamente este espaço: a Cidade do Natal hoje se transformou na Cidade do Hambúrguer”, afirmou.

Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo, elencou as diversas atrações do evento. “Diversão garantida e gratuita para as crianças, exposição de Fuscas, espaços instagramáveis para os visitantes registrarem suas fotos e diversidade de hambúrgueres para proporcionar aos nossos visitantes uma experiência gastronômica única”.

É LEI!

O 1º Festival do Hambúrguer de Campo Grande contempla a lei 6.976/22, que institui a data de 28 de maio como Dia Municipal do Hambúrguer e define a Semana Municipal do Hambúrguer, com vistas ao desenvolvimento de ações voltadas à promoção, divulgação e a comercialização dessa iguaria gastronômica.

“Desde 2019 nós sonhávamos com esse evento e agora em 2023, com a parceria do poder público, conseguimos realizá-lo. A partir daí nosso grupo se uniu e decidimos trazer o melhor que poderíamos, com ingredientes de primeira linha, para satisfazer a todos os paladares. Nossa expectativa é que até o domingo sejam vendidos pelo menos 25 mil hambúrgueres”, afirmou Wesley Bugre, coordenador dos Hamburgueiros do MS.

FESTIVAL PARA TODA FAMÍLIA

Desde a abertura do festival no final da tarde até às 23h, uma multidão de pessoas passou pelo local. Por todos os lados, em todos os espaços, era possível ver as famílias se divertindo e saboreando as delícias preparadas pelos 35 estabelecimentos participantes do evento.

Rafaela Dutra, acompanhada de sua bebê, estava empolgada para o primeiro dia do Festival. “Nós temos um grupo de amigas que sempre compartilha uma com as outras os eventos da cidade. Adoramos hambúrguer e não perderíamos essa oportunidade. O evento está lindo, é um local para toda a família se divertir. Estou escolhendo a dedo o hambúrguer que vou provar, pois são muitas opções deliciosas”.

A felicidade estampada nas famílias também era refletida nos empresários participantes. Bagual, trajado a caráter com vestimentas gaúchas, comandava a chapa de lanches e esbanjava simpatia. “O 1º Festival do Hambúrguer em seu primeiro dia já superou todas as expectativas. Estávamos muito ansiosos e queremos zerar nosso estoque até o último dia de evento”.

O 1º Festival do Hambúrguer segue hoje (28) e amanhã (29), das 15h às 23h. Neste sábado, além dos hambúrgueres, os visitantes poderão curtir os shows de Robson Vieira (15h), Dany Cristinne (17h), Gilson e Junior (19h) e Banda V12 (21h). No domingo é a vez de Max e Gabriel (16h30), O Bando do Velho Jack (19h) e Muchileiros (21h) comandarem o palco.