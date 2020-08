Mais 23 famílias vão dormir em seus lares nesta sexta feira (28). Das 136 famílias que foram contempladas com casas próprias pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, e da Fundação Municipal do trabalho, em parceria com o Governo do Estado, 113 já estão dentro dos seus lares.

Os moradores que viveram por anos na região próximo ao Lixão de Campo Grande agora contam com a dignidade ao ter suas moradias edificadas no Bairro Bom Retiro, além de terem uma profissão após terem sido capacitados pela sido capacitados durante o processo de construção.

Azulejistas, pedreiros, mestres de obras, encanadores e muitos outros profissionais agora estão prontos para enfrentar o mercado de trabalho. A moradora Cristina Maria de Souza, conta que fez o curso de encanadora e azulejista e está muito feliz.

“É gratificante. A prefeitura nos deu a oportunidade de construirmos as nossas casas, fazermos o nosso curso. Graças a Deus hoje tenho a minha casa e uma profissão”, diz.

De acordo com o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Eneas José de Carvalho Netto, a Prefeitura de Campo Grande deu solução a um problema antigo que ela pegou no início da gestão e termina dando solução e moradia a todos que viviam no Lixão.

“De algo que não tinha solução, sem qualquer perspectiva de atendimento para essas famílias, a gente consegue ver algo correto, certo, com as famílias sendo atendidas, com as pessoas entrando dentro de suas casas. Hoje estão sendo entregues 23 casas, totalizando 113 unidades entregues”, enfatiza

Outro morador que viveu por anos próximo região do Lixão e foi capacitado pela Funsat para construir sua casa é o atual azulejista, pedreiro e pintor Mário Justiniano Padilha. Ele conta estar muito feliz por ter a própria moradia.

“Hoje tenho a minha casa. Só tenho a agradecer. Graças ao Senhor Jesus estou dentro da minha casa”, afirma.

O diretor presidente da Funsat (Fundação Social de Campo Grande), Luciano Silva Martins reforça que período de capacitação eles receberam 1 salário mínimo pelo Proinc, mais cesta básica.

“A missão da Funsat foi de treinar e capacitar os moradores e eles próprios construíram suas casas. Eles têm no programa de inclusão um salário mínimo por mês e mais uma cesta básica. Eu quero registrar que a não é só o bem material, mas o que nos move é a dignidade humana, enfim aqui temos várias ações com um resultado magnifico. No Bom retiro obtivemos bons resultado que ajudar o ser humano. Isso nos dá força e mais vontade de trabalhar”, afirma Luciano.

Governo do estado financiou os materiais de construção no valor de R$ 4,9 milhões.