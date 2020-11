Faltam apenas 15 dias para encerrar as doações da Campanha de Natal 2020 do Pacijus. Ainda existem idosos, crianças e adolescentes aguardando um padrinho ou madrinha para realizar seu sonho de Natal. No total são 520 pessoas aguardando o apadrinhamento. Para participar é muito fácil, basta acessar o site www.tjms.jus.br/pacijus e escolher alguém.

Que tal participar então doando apenas R$ 50,00? Isto mesmo, R$ 50,00! Com este valor você poderá adquirir um dos presentes destinados aos idosos. Além disso, existem presentes com outros valores que podem ser doados por meio de depósito ou transferência bancária.

É muito fácil. Você deve depositar ou fazer uma transferência bancária para a conta do Pacijus/Amamsul no Banco Sicredi: 748 – Agência 0911 e Conta-corrente 56741-4, com o CNPJ 03978517/0001-48. Todos os recursos recebidos nesta conta bancária serão destinados para aquisição dos presentes indicados pelo padrinho.

Quase todos os idosos foram apadrinhados, restando apenas 271, mas 249 crianças ainda esperam por um pressente de Natal. Para participar é fácil: basta acessar o portal do TJMS ou o link do Pacijus (www.tjms.jus.br/pacijus), escolher uma criança ou idoso e clicar na opção Presentear!.

Os pedidos são diversos. Escolha alguém para fazer feliz nesse Natal! Entre no site do Tribunal de Justiça e clique no link do Pacijus!

Confira e compartilhe o vídeo da campanha nas redes sociais do TJMS:

https://www.instagram.com/p/CGsrNxShs7F/

https://www.facebook.com/TJMSoficial/videos/1251497928569797

https://www.youtube.com/watch?v=GnxJuHxKGM8&feature=youtu.be