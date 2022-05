O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, recebeu nesta quarta-feira (25), no gabinete da Sejusp, em Campo Grande, o desembargador Alexandre Bastos, que preside o Conselho de Supervisão de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para tratar de aperfeiçoamento dos sistemas de alimentam os boletins de ocorrência e os procedimentos dos juizados.

Atualmente os sistemas da segurança pública e o Tribunal de Justiça são integrados e o trâmite de documentos entre os órgãos são feitos de forma on-line, o que garante celeridade, praticidade e economia, uma vez que milhares de páginas deixam de ser impressas em papel diariamente.

Entre as alterações previstas com as novas adequações que devem acontecer já nas próximas semanas, estão a inclusão de alguns campos a serem preenchidos no ato do registro dos boletins de ocorrência, visando facilitar tanto o trabalho da polícia, quanto do Poder Judiciário.

“São novas funcionalidades e ajustes que se fazem necessários, que deixarão os sistemas mais funcionais e práticos”, acredita o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

As adequações irão melhorar o fluxo das informações, a consulta e análise dos autos digitais, evitar o extravio de documentos e dar maior celeridade aos procedimentos, melhorando inclusive a prestação de serviços ao cidadão, de ambas as instituições.