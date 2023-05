2º BPM encerra instruções de nivelamento de operação do sistema CADG

Três Lagoas – MS, nesta sexta-feira (26/05) encerrou as instruções de nivelamento de operação do CADG (Computer Aided Dispatch Georeferenced) para os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar.

As instruções se deram no decorrer da semana nos Pelotões da área de atuação do 2º Batalhão (Brasilândia, Selvíria e Agua Clara), finalizando na Sede do 2º BPM, e foram ministradas pelo Analista de Implantação, Instrutor David de Santana Araújo e o 1º Sargento PM Luiz Carlos Moreira da Fonseca.

O sistema CADG se constitui no monitoramento das viaturas policiais, indicando as ocorrências, desde o recebimento da solicitação através da ligação da vítima através do telefone de emergência (190), o despacho da solicitação e empenho das guarnições operacionais, contando ainda com monitoramento em tempo real da localização das viaturas bem como o acompanhamento da ocorrência despachada.

O encerramento das instruções foi acompanhado pelo Coronel PM Gil Alexandre da Rocha, Comandante do CPA-2, e o Tenente Coronel PM Mauro Cesar Sales Ormay, Comandante do 2º Batalhão, oportunidade em que o Comandante do CPA-2 realizou a entrega de munições e espargidores ao Comandante da Unidade.

