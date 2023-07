2º Dia de Júri da Omertá promete ser acalorado

O Segundo Dia do Julgamento de Jamil Name Filho, Vladenilson Olmedo e Marcelo Rios, pela morte de Matheus Coutinho, em abril de 2019 tem o depoimento chave da Omertá Eliane Benitez Batalha tanto para Name como para Marcelo Rios. O primeiro dia de julgamento durou mais de 9 horas.

A Operação Omertà foi desencadeada após o homicídio de Matheus, em 2019, filho do ex-militar Paulo Xavier, conhecido como “PX”.

Na época em que Marcelo Rios foi preso após a descoberta de um arzenal de guerra numa, Eliane prestou depoimento no Garras onde chegou a ficar com os filhos. Ela relatou que o marido na época trabalhava para a família Name, e que estava preocupado com o assassinato por engano de Matheus, já que o alvo era o “PX”.

Eliane detalhou que pegou conversas do marido que tinha como missão entregar dinheiro a um delegado com a finalidade de atrasar as investigações de Ilson Figueiredo executado na

Avenida Guaicurus com vários tiros de fuzil.

O Delegado Márcio Shiro Obara era quem estava à frente do caso, pois na época era titular da DHPP, que depois passou a ter como titular, o Delegado Carlos Delano, que participou da Força-Tarefa da Omertà.

Prestarão depoimento hoje (18), Orlando de Oliveira Araújo, vulgo “Orlando Curicica”, ex-PM e chefe da milícia no Rio de Janeiro. Ele foi condenado mês passado a 25 anos de prisão pela morte de Carlos Alexandre, vulgo “O Cabeça”, líder comunitário da região de Jacarepaguá.

Para Jamil Name Filho prestarão depoimento um advogado, um psiquiatra e Eliane Benitez Batalha. Para Marcelo Rios serão Eliane Batalha e Orlando de Oliveira de Araújo e para Valdenilson Olmedo, duas testemunhas, entre elas um policial civil.