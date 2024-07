 2º workshop para chefes de cartórios da CPE fortalece alinhamento do setor

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realizou o 2º workshop destinado aos chefes de cartório de todas as comarcas do Estado, nos dias 27 e 28 de junho, buscando a inserção e a troca de experiência entre os servidores com a Central de Processamento Eletrônico (CPE). A ação faz parte da campanha “TJMS + Eficiente: CPE e Cartórios Juntos”.

Foram dois dias de imersão na Central com a participação de 27 chefes de cartórios, três membros da Corregedoria e dois do Planejamento. Os participantes puderam vivenciar a dinâmica de trabalho da CPE bem como conheceram suas dependências, possibilitando a integração mais efetiva entre os servidores, como explicam os participantes.

Para a chefe de Cartório da Vara de Execução Penal e Júri de Dourados, Karilane Cristina dos Santos, o alinhamento entre os cartórios e a Central é essencial para otimizar o trabalho entre ambos. “Eu já fui servidora da CPE e temos uma visão completamente diferente de quem é servidor e cumpre aqui e lá no cartório. Sempre pensei na importância de alinharmos o trabalho e durante o workshop tive essa certeza. Andando juntos as coisas facilitam bastante. Porque o cartório pensa de um jeito e acha que qualquer erro é culpa da CPE. E depois a CPE acha que a culpa é do cartório. Então, é alinhar. Eu achei sensacional. Com certeza os conhecimentos adquiridos aqui impactarão positivamente no nosso trabalho”, destacou.

O chefe de cartório da 1ª Vara Mista de Execução Penal e Tribunal do Júri de Maracaju, Ronildo Ximena de Souza, enfatizou a importância do interior trabalhar em conjunto com a capital. “Como chefe de cartório há quatro anos, é o que estava faltando. Nós que somos do interior precisamos alinhar as informações que têm aqui na capital, em especial a CPE. Então eu sou muito grato pelas informações adquiridas neste workshop. Vi também a dinâmica de trabalho do pessoal. A estrutura daqui é totalmente diferente do nosso do interior. A forma de trabalhar também diverge muito. Com a rotatividade gigante que temos no interior para os novos analistas, em relação à CPE, é uma mudança muito brusca. Tentamos alinhar todas as informações recebidas aqui, com as necessidades locais e foi muito produtivo, vamos levar todo esse conhecimento para lá”, concluiu o servidor.

O workshop representa um passo significativo na busca pela melhoria no serviço público judiciário, demonstrando o comprometimento do Tribunal de Justiça de MS, sob a gestão do presidente Sérgio Fernandes Martins, em promover a capacitação contínua e o aprimoramento profissional dos servidores. Quando os atores do Judiciário compreendem o trabalho um dos outros, a população recebe uma melhor prestação jurisdicional.