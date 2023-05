2ºBPM durante Operação Hórus recupera veículo roubado em Sorocaba/SP

Brasilândia – MS, no dia 11 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de dois indivíduos por receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Nesta quinta-feira, por volta das 5h50, uma guarnição policial militar do 2º Batalhão empenhada na Operação Hórus/MS/2º BPM/CPA2/PMMS/SEJUSP-SEOPI/MJSP, durante bloqueio policial na MS 395, à aproximadamente 15 km da cidade de Brasilândia, visualizou um veículo tipo caminhonete realizar uma manobra brusca de retorno, retornando sentido a cidade Brasilândia, momento em se iniciou o acompanhamento tático onde em determinado momento o veículo adentrou a estrada vicinal de acesso ao assentamento Pedra Bonita, continuando a fuga em alta velocidade, retornando em seguida para área urbana onde foi abordado no cruzamento das ruas Amadeu R. da Silva com a rua José Soares.

Durante abordagem o condutor de 25 anos, ao ser indagado sobre o motivo do retorno e da fuga veio a relatar inicialmente que o motivo seria por não possuir CNH e que teria sido contratado só para conduzir o veículo e o passageiro de 21 anos, declarou inicialmente estarem indo até a cidade de Santa Rita do Pardo para tentar vender a caminhonete que havia comprado a poucos dias.

Diante das alegações, os policiais realizaram a checagem do veículo através do número do número de identificação veicular (chassis), onde constou que o veículo é produto de Roubo ocorrido na data de 01/05/2023, na cidade de Sorocaba/SP, sendo suas placas originais ERO3F67.

Ao ser realizada nova entrevista dos abordados o passageiro declarou ter pego o veículo estacionado em praça na cidade de Sorocaba/SP, pois teria sido contratado pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para levar o veículo até a cidade de Ponta Porã/MS, e dessa quantia pagaria o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o motorista.

Ante o exposto foi dada voz de prisão aos abordados e apresentação na Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

