35ª Marcha para Jesus reúne multidão em Campo Grande

A 35ª edição da Marcha para Jesus reuniu 100 mil fiéis nas ruas da capital sul-matogrossense, neste sábado, 26 de agosto, feriado do aniversário de Campo Grande. Além de toda a programação religiosa, a programação contou com atrações nacionais como a Banda Morada, o cantor Anderson Freire, além do Ministério Trazendo a Arca.

O tema deste ano foi: “Deixe vir a mim os pequeninos “, passagem bíblica encontrada em Mateus 19:14. O pastor Wilton Acosta, presidente do Conselho de Pastores do Mato Grosso do Sul, detalhou que a Marcha para Jesus é um momento de discutir algo que aflige a sociedade como todo.

“Nós estamos com este tema para sensibilizar a sociedade. A ideia é levantar a bandeira para o cuidado com as nossas crianças. Mato Grosso do Sul e Campo Grande, em específico, performam dados tristes sobre abusos infantis, uso de drogas por crianças e outros números tristes. Este movimento é de todos, todos estão enquadrados”, disse.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, enalteceu a importância do tema escolhido pelos fiéis em reflexão com toda a sociedade campo-grandense.

“Nestes 124 anos da nossa amada Campo Grande, reconhecemos a importância dessa marcha cristã crescer não somente como um ato religioso, mais sim com o intuito de refletir na sociedade a participação de todos por uma causa mais humanitária, envolvendo ações de fraternidade e apropriações dos direitos humanos. Essa marcha tem um tema muito importante, que é a infância, nossas crianças e seu total bem-estar, segurança e respeito. Nós pretendemos lançar um grande projeto de combate à violência contra crianças na Capital”, ressaltou a chefe do Executivo Municipal.

Durante o percurso da Marcha para Jesus, trios elétricos puxaram os fiéis até ao Paço Municipal, pela Avenida Afonso Pena, onde houve uma parada para orações e louvores. De lá, os fiéis seguiram para a Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde deu início a mais comemorações.