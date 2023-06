3ª live de Lula tem baixa audiência nas redes sociais; Veja os números

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou nesta terça-feira, 27, sua 3ª live semanal. Chamada de “Conversa com o presidente”, a transmissão desta semana durou 38 minutos e teve baixo público, cerca de 5.200 visualizações simultâneas no YouTube no canal oficial do presidente. A redação do O Contribuinte consultou a página 13 horas depois, às 19h35 e a live somava pouco mais de 74.000 mil views.

A live também foi transmitida no canal na página no Facebook de Lula e no canal do YouTube da TV Brasil. No perfil do presidente, até às 18h10, o vídeo registrava 41.000 views, 5 mil curtidas e 3,8 mil comentários.