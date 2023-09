3º Batalhão de Polícia Militar realiza Passagem de Comando do 3º Pelotão de Itaporã

Itaporã (MS) – Na manhã da última sexta-feira (22/09), ocorreu a solenidade de Passagem de Comando do 3º Pelotão de Polícia Militar de Itaporã, unidade operacional pertencente ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados. O evento foi realizado no plenário Olívio Brandina da Câmara Municipal de Itaporã.

Foi realizado o ato solene de Passagem de Comando, da 2º Tenente PM Denise Martins Castro Rosa para o 2º Tenente PM Carlos Vernes Endres. A 2º Tenente PM Denise assumirá função no Cefap (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças) da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

Solenidade de Passagem de Comando do 3º Pelotão de Itaporã. Créditos: AsCom 3ºBPM

Em seu discurso, a 2º Tenente PM Denise demonstrou gratidão à família e reconheceu o trabalho realizado pelo efetivo policial militar lotado no município, citando o empenho da tropa no policiamento da região.

Na ocasião, o Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, Tenente-Coronel PM Samuel Castilho Ferreira Aragão, agradeceu à oficial que exerceu sua missão de maneira honrada e exemplar, enaltecendo o trabalho realizado, que constatou a redução notável na incidência de crimes..

Conforme o Tenente-Coronel Samuel, houve a queda de 51% na incidência de furtos, redução de 25% nos casos de roubo e diminuição de 50% nos homicídios dolosos na cidade, demonstrando assim o comprometimento institucional e profissional, os quais sem dúvida, foram cruciais para o sucesso e os resultados que obteve durante o seu comando.

No ensejo, destacou o empenho incansável do efetivo do Pelotão Militar de Itaporã, onde cada membro da equipe desempenhou um papel vital no policiamento diário e no fiel cumprimento do planejamento estratégico elaborado pela Seção de Operações do 3º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Da mesma forma, o Comandante do Comando do Policiamento de Área 1, Coronel PM Rodrigo Alex Potrich, também direcionou suas palavras em agradecimento à Comandante substituída e ao substituto desejando sucesso para ambos em suas novas missões em prol da PMMS.

A solenidade foi presidida pelo Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel PM Samuel Castilho Ferreira Aragão, e contou com a presença do Comandante do Comando de Policiamento de Área 1, Coronel PM Rodrigo Alex Potrich, do Major PM Eduardo Garcia da Costa Marques, representando o Diretor do Departamento de Operações de Fronteira – DOF, do Comandante do 2º Grupamento de Bombeiro Militar de Dourados, Tenente-Coronel BM Alaérson de Jesus Muniz, do Supervisor do COPOM de Dourados, Tenente-Coronel PM Gilberto Lino de Souza, do Comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar de Dourados, Major PM Everson Ferreira Torres, do Subcomandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar de Dourados, Capitão PM Tiago Tavares Louveira, do Capitão PM Ronilton Robson Diniz, do Chefe de Gabinete, Nilson Pedroso representando o prefeito de Itaporã, do Presidente da Câmara Municipal de Itaporã, Juarez Barreto, do Juiz de Direito da Comarca de Itaporã, Evandro Endo, do Promotor de Justiça, Dr. Radamés de Almeida Domingos, além de autoridades civis e militares que, ao lado dos amigos e familiares da Comandante substituída e do Comandante substituto, participaram da cerimônia.

Assessoria de Comunicação Social do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados