Durante 328º reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite, realizada na manhã de hoje (25/08), os Secretários Municipais de Saúde e Governo do Estado discutem sobre o início da 3º dose da vacina contra a Covid-19 em idosos e profissionais de saúde.

Como explica o Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – Cosems/MS Rogério Leite, “todos os municípios de MS estão finalizando a vacinação dos adolescentes, mais de 100 mil jovens de 12 a 17 anos já receberam a 1ª dose. Vamos começar nos próximos dias, ainda em agosto, a aplicação da 3º dose em idosos e profissionais de saúde, avançando gradativamente por faixa etária. Assim que o próximo lote chegar, deverá ser distribuído aos municípios”.

Durante a reunião o Secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende enfatizou que MS se mantém no ranking de vacinação no Brasil, “MS tem quase 3milhões de doses aplicadas, sendo cerca de 1 milhão somente na capital. A aplicação da terceira dose visa reduzir ainda mais a mortalidade em idosos, uma vez que mais de 52% dos óbitos são de idosos que já foram vacinados”.

“Nós havíamos encaminhado ao ministério uma solicitação para aplicar a 3ª dose, ela trará uma maior segurança para a população e para os profissionais de saúde. Já que as altas taxas de transmissão estão diretamente relacionadas ao surgimento de novas variantes. Quanto mais o vírus se multiplica, mais variantes surgem. A terceira dose visa reduzir ainda mais a sobrecarga potencial com uma onda Delta que certamente virá nos próximos meses (ou semanas)”, complementa o Rogério Leite.

Segundo o Ministério da Saúde (Informe Semanal n° 26 de Evidências sobre Variantes de Atenção de SARS-CoV-2), a variante Delta já soma 21,5% das amostras sequenciadas no Brasil, sendo a segunda mais prevalente.

O Estado já vacinou com a primeira dose ou dose única 71% da população. Se levar em conta apenas a população adulta este percentual sobre para 91%. Neste grupo (adulto) a imunização completa (segunda dose ou dose única) já chega a 55%. Ao todo já foram aplicadas 2,9 milhões de doses no Mato Grosso do Sul.

Ainda foram discutidos os Programas Opera e Examina MS, que prevê o retorno de cirurgias e exames que estavam represados devido à pandemia.