A cidade da maior fogueira do Brasil convida a todos para festejar com segurança e o carinho de um povo educado e preparado para receber os turistas

CIDADE 100% SEGURA: O Projeto “Minha Cidade Segura” foi idealizado pelo prefeito Eraldo Leite através da Prefeitura de Jateí, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, através do Promotor de Justiça Romão Avila Milhan Junior, que, à época, atuava na Comarca. Ele foi um dos responsáveis pela criação do Conselho de Segurança do Município e que resultou na concretização da iniciativa, considerada “modelo” pelo Estado. A cidade hoje é 100% monitorada por câmeras de segurança de última geração, podendo até fazer a identificação facial.

45ª FESTA DA FOGUEIRA

São 50 metros de altura e cerca de 500 troncos de eucaliptos para dar vida à tradicional fogueira, principal atração da festa em Jateí, que se localiza a 248 km de Campo Grande. A cidade com pouco mais de 5 mil habitantes se transforma nessa época do ano virando atração e atraindo visitantes.

A fogueira de Jateí é uma das maiores do Brasil. A deste ano está planejada para chegar a 60 metros de altura.

A expectativa é receber cerca de 120 mil pessoas nos três dias de festa, vez que o evento atrai público de toda a região e movimenta a economia do município. A festa da fogueira é uma homenagem a São Pedro, padroeiro da cidade.

SHOWS ARTÍSTICOS

Os shows artísticos neste ano ficarão por conta dos cantores Michel Teló, Luan Santana e Marcos e Belluti, que se apresentarão no evento em homenagem à São Pedro, padroeiro da cidade. A grandiosa festa será realizada de 1º a 03 de julho, no Parque da Fogueira, em Jateí, com entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, dia 1° de julho: Michel Teló. Sábado, dia 2 de julho: a dupla sertaneja Marcos e Belluti. O encerramento, Domingo, dia 3 de julho: show de Luan Santana e encerramento.

EDUCAÇÃO E SAÚDE:

Em 5º mandato (reeleito 2020), com uma administação voltada para melhorar a qualidade de vida dos jataienses, elegendo a saúde e a educação como uma de suas principais bandeiras, porém não se olvidando de outras questões que tem por mister beneficiar a melhoria dos serviços prestados pela atual administração municipal, como por exemplo: Aquisição de 04 ônibus escolares com recursos próprios e 03 em parceria com a união; Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação infantil Recanto do Saber; Reforma da Escola Municipal Rural Jovelino Celestino dos Santos (Gleba Nova Esperança); Aquisição de 05 kits de parques infantis; Aquisição e Manutenção dos instrumentos da Banda Municipal Raio de Luz; Reforma do Estádio Municipal Mario Rocha; Reforma da Quadra de Malha José Alves. Reforma do Centro Municipal de Educação e Assistência Social ( Distrito de Nova Esperança) extensão da Pré-Escola Maria Anunciada Gomes e a Reforma e Revitalização do Complexo Esportivo Central Moacir de Souza Fagundes. A Administração municipal de Jateí sob o comando do prefeito Eraldo Jorge Leite vem demonstrando dinamismo e transparência no trato com bens públicos, suplantando os óbices com racionalidade, equilíbrio e sensibilidada, além do humanismo demonstrado em sua administação .

Todas as áreas são importantes para atender a população jateiense, mas Eraldo entende que: “A promoção da Saúde e da Educação, em todas as suas dimensões, destaca-se como um ato solidário, humano e sensível aos munícipes, permitindo um pacto social voltado ao bem comum da nossa amada Jateí”.

Jateí, esta localizada a cerca de 290 km de Campo Grande, cidade típica do pacata e bucólica, com uma administração dinâmica, humana, sensível e transparente, além de ser referência em Saúde e Educação, tendo um IDH (PNUD/2000 [6]) 0,715 — considerado alto.

O invetimento na Saúde (aquisições de equipamentos e valorização e capacitações de servidores) foram bastante relevantes, pois são comprovados pelos números do relatório anual (2019) do CFM (Conselho Federal de Medicina) onde Jateí foi considerada o 2º Município que mais investe na saúde de sua população em Mato Grosso do Sul, muito acima da média nacional que é de R$ 403,37. O investimento é de R$ 1.423,14 por habitante, colocando o Jateí em destaque no setor. Os investimentos ocorrem a todo o momento, mesmo durante a crise global causada pelo Corona Vírus, a cidade se destacou pelos excelentes índices de eficiência alcançados no combate ao vírus colocando Jateí entre as 54 cidades com taxa de letalidade da Covid-19 abaixo da média nacional, que é de 2,8%. A variação no Estado vai desde 1,0% na cidade de Inocência e Jateí a 4,2%. Os dados constam no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

CUIDADOS COMPLETOS

Eraldo contou à “Boca do Povo” que desde o início da pandemia esteve reunido com seus secretários e demais servidores buscando evitar que outros serviços deixassem de acontecer atendendo a todos os cidadãos que necessitam dos préstimos da prefeitura. Mesmo assim, a crise global gerada pelo Covid-19 criou demandas das quais estiveram além de piores previsões, uma delas a escassez de insumos para produção de medicamentos que continua afetando a produção dos mesmos em todo o mundo.

“Estamos atentos ao que vem ocorrendo e providenciando meios para buscar solução quanto a falta de alguns medicamentos ofertados na Farmácia Básica. Temos viabilizado aos cidadãos, meios de acesso a medicamentos para aqueles que necessitem” disse o prefeito Eraldo”.

Eraldo destacou ainda que a Secretaria de Saúde de Jateí através de sua Secretária Cristiane Pinheiro e equipe, trabalham incansavelmente para que os serviços sejam ofertados a todos os cidadãos jateienses com o mais alto grau de qualidade. O município mantém convênio com Hospital Santa Catarina de Jateí, Hospital do SIAS em Fátima do Sul e em Dourados o Jateí compra serviços de média e alta complexidade como: exames de “imagem” (tomografia, ressonância, audiometria, neurologia) e outros. A cidade também compra serviços de outras especialidades quando não sai pelo sistema de regulação de vagas ou algumas vezes pela demora dos mesmos para os seguintes atendimento: Urologia, pneumologia, otorrinolaringologia, Neuropediatra, psiquiatria pediátrica, audiometria. Outros programas a serem destacados: saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso, hiperdia e outros.

A equipe de profissionais da saúde de Jateí é composta por cerca de 100 servidores diretos que contemplam as mais diversas áreas, e em sua grande maioria são servidores concursados como: médicos, odontólogos, técnicos em enfermagem, enfermeiros, nutricionista, médico veterinário, biomédico, farmacêutico, auxiliares de serviços de saúde, motoristas, agentes comunitários de saúde dentre outros que prontamente atendem a população jateiense na sede, no distrito e no assentamento. Segundo Eraldo “O município não se resume apenas aos servidores dessas especialidades. Todos sem exceção formam a força motriz que transforma a cidade e garante a manutenção do ‘dia a dia’ em ordem, com o detalhe que os servidores da saúde, que enfrentaram bravamente essa pandemia nos postos de saúde, na clínica, no laboratório, no atendimento dos Agentes de saúde e sem esquecer nas barreiras sanitárias merecem elogios”. A valorização desses profissionais recebem atenção especial de valorização nossos profissional, sem nunca tirar do foco o compromisso do juramento em cumprir as leis e servir ao povo. Há ainda o cuidado com os limites de gastos com pessoal, boa remuneração, tudo dentro dos parâmetros que a lei permite. Em 2017 Eraldo realizou a revisão do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Municipais, aproximando muito perto do almejado por todos.

INFRAESTRUTURA:

Recuperação das estradas vicinais com terraplanagem e cascalhamento em vários pontos do município; Construção de pontes galerias e tubulações; Recuperações da linha Caraguatá de 5km, que estava bloqueada; Pavimentação asfáltica no município e no Distrito Nova Esperança; Reforma de pontes de madeira na Linha Barreirinha e Gleba Nova Esperança; Substituição das lâmpadas a vapor de sódio por Leds em: Jateí e Distrito Nova Esperança em 100%. Pintura de meio-fio e lombadas todos os anos; 98% das ruas de Jateí estão asfaltadas e até o final deste ano a cidade estará toda asfaltada. 100% abastecida com água e 90% com esgoto; Serviço de coleta de lixo diária; Reforma da Escola Joaquim Viana; Reforma e Ampliação da Creche; Sede e Distrito Monitorada por câmeras de segurança interligadas com as polícias Militar e Civil, além da entrega de 50 lotes através do Projeto Lote Urbanizado

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações e Eventos Realizados pela Secretaria de Assistência Social; Entrega de Cobertores para os Programas Sociais; Passeio ao Balneário Rio Verde com os idosos; 3º Passeio Ciclístico contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Ação de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil na Praça Central; Festa em Homenagem as mães do PAIF; Festa em Homenagem as mães do Auxílio Brasil; Festa em Homenagem as mães do CONVIVER; Festa em Homenagem as mães do Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes; Entrega de Peixes para os Beneficiários do Programa Sociais; Entrega de ovos de pascoa para as Crianças do Serviço de Convivência; Treinamento de Voleibol adaptado para os idosos; Atividades de natação e Hidroginástica para Idosos e Crianças e Adolescentes; Baile com idosos do Conviver reencontrando Amigos; Noite da pizza em Homenagem ao Dia da Mulher com beneficiárias do PAIF; Cursos para os idosos de Conserva de alimentos, Rosas do deserto, orquídeas, pães bolos e salgados; Festa Junina do Conviver; Festa Junina do Serviço para Criança e Adolescentes; Entrega de Cestas básicas as famílias dos programas sociais no Natal; Educação Permanente para os trabalhadores do SUAS com Capacitações durante o ano de 2021; Atendimento a população na Carreta da Justiça e Ação sobre Violência Doméstica, agosto lilás.