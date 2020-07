CAMPO GRANDE/MS – A confirmação aconteceu após testagem em massa realizada nos últimos cinco dias no Instituto Penal de Campo Grande e na Gameleira. O procedimento faz parte de protocolo de contingência do sistema prisional de Mato Grosso do Sul, do Centro de Operações de Emergência da Secretaria de Estado de Saúde, adotado pela Agepen.

Em ambas as unidades, não foram constatadas nenhum caso grave, todos estão com sintomas leves ou assintomáticos. A separação necessária dos casos positivos já foi realizada, inclusive sendo observadas as situações de internos considerados “seguros”. Todos estão recebendo acompanhamento de saúde.