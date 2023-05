4º Batalhão de Polícia Militar garante a segurança na 7ª Expo Ita

Ponta Porã (MS) – Dos dias 04 a 07 de maio de 2023 ocorreu a 7ª Expo Ita (Exposição do Distrito de Nova Itamarati) que trouxe renomados artistas como Luis Goiano e Girsel da Viola, Gilson e Junior e William e Bidiko e contou com rodeios, feiras de exposição e praça de alimentação.

A Expo Ita é uma das principais celebrações culturais da região e reuniu aproximadamente 10 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festa.

A segurança dos participantes foi a principal preocupação dos promotores do evento e da Polícia Militar. Por isso, todo o planejamento da operação foi feito com o objetivo de minimizar os riscos para os participantes. Durante a EXPOITA, o policiamento preventivo foi realizado pelas equipes do Grupamento de Polícia Militar do Distrito de Nova Itamarati e pela equipe de Força Tática do 4º BPM, que trabalharam de forma integrada para impedir a ocorrência de crimes.

A presença das forças policiais no evento fez toda a diferença para a manutenção da ordem e da tranquilidade nos quatro dias de festa. A segurança foi mantida graças à atuação estratégica das equipes de policiamento, que monitoraram de perto as áreas do evento e agiram rapidamente em caso de incidentes.

A Polícia Militar é uma instituição que tem o dever de proteger a sociedade e garantir a segurança da população e, através de seu trabalho sério e dedicado, cumpre com excelência a sua missão de garantir a tranquilidade e a ordem pública em todo o Estado, consciente do seu papel fundamental para a segurança e bem-estar da população.

