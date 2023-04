4º Batalhão de Polícia Militar inicia o Programa Escola Segura, Família Forte

Ponta Porã (MS) – O Comandante do 4º BPM, Tenente Coronel Edson Guardiano de Oliveira, acompanhando as iniciativas do Governo do Estado, introduziu o “Programa Escola Segura, Família Forte”, em toda a área de atuação do 4º Batalhão de Polícia Militar, sendo estes os municípios de Ponta Porã, Antônio João, Aral Moreira e, ainda, os Distritos de Sanga Puitã, Nova Itamarati e Cabeceira do Apa. O Programa, desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, tem o objetivo de aumentar a paz e a tranquilidade nas escolas.

O Programa Escola Segura, Família Forte tem como missão principal a Ronda Escolar, com policiais qualificados destinados a patrulhar o ambiente escolar, objetivando coordenar diversas ações preexistentes na Segurança Pública, como o PROERD, a fim de reduzir a violência nas escolas públicas e particulares.

Durante o lançamento do Programa, o Governador do MS, Eduardo Riedel destacou que: “Aqui no Estado, apresentamos ações novas. Foram reforçados programas que já estão em andamento e ainda está sendo realizado o monitoramento total das escolas, bem como o tempo de resposta rápida e serviço de inteligência nas investigações.”

“Nossos policiais militares são capacitados e estão indo às escolas mesmo quando não acionados pelos diretores, utilizando abordagens técnicas e orientando todos”, disse a Coronel PM Neidy Centurião, Sub Comandante Geral da PMMS.

O 4º Batalhão já vem, desde o ano de 2022, atuando com suas equipes junto às escolas, garantindo a segurança da comunidade escolar, vindo agora reforçar a ideia e implementar um novo modelo de convivência nas escolas que, além de reforçar a segurança com a presença policial, promova um relacionamento mais harmonioso entre as autoridades policiais, estudantes e famílias. O governo estadual acredita que, com uma escola mais segura e com o envolvimento da sociedade e apoio governamental, haverá um ambiente ideal para a educação dos jovens do Mato Grosso do Sul.

As ações da Polícia Militar estão dentro do “Programa Escola Segura, Família Forte”, que possui ações preventivas junto à comunidade escolar, em projetos como o PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), que visa uma boa relação entre as forças de segurança, alunos e famílias, e da mesma forma, propicia um ambiente mais seguro a toda comunidade escolar.

Além disso, junto ao plano de ação, haverá o reforço das rondas policiais em regiões estratégicas no intuito de prestar apoio a toda a comunidade escolar da região.

