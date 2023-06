4º Batalhão de Polícia Militar intensifica o policiamento com cães no município de Ponta Porã,

Ponta Porã (MS) Com a missão de garantir a segurança e a tranquilidade do cidadão, a unidade conta atualmente com três cães farejadores: Thor, da raça Golden Retriever, Black, da raça Pastor Belga de Malinois, e Pietá, da raça Labrador.

A presença dos cães no policiamento é de grande importância, pois eles são capazes de auxiliar nas ações de prevenção e repressão de crimes, além de detectar drogas e objetos ilícitos que humanos não conseguem encontrar. A interação dos cães farejadores com a comunidade também é uma forma de aproximação e fortalecimento do vínculo entre a polícia e a população.

Além do policiamento, os cães do 4º BPM também são utilizados em ações de cinoterapia, que é a terapia que utiliza animais para promover a saúde física e mental das pessoas. Essa prática é realizada com os cães adestrados, que são levados às instituições que lidam com pessoas com deficiência ou problemas emocionais, com o objetivo de integrar e melhorar a qualidade de vida de indivíduos que recebem essa assistência.

Esse tipo de terapia tem se mostrado eficaz no tratamento de distúrbios emocionais, estresse, autismo e outras condições de saúde. Além disso, a interação com a presença dos cães proporciona uma sensação de bem-estar e promove a socialização, o que contribui para uma melhor qualidade de vida.

Diante disso, a utilização dos cães farejadores no policiamento ostensivo e preventivo e, também, na cinoterapia é um exemplo da importância desse animal na sociedade. Essa iniciativa demonstra um comprometimento da polícia com a segurança e o bem-estar da população, além de proporcionar uma aproximação com a comunidade.