A SES (Secretaria de Estado de Saúde) solicitou esforço dos secretários municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul, para ampliar a aplicação das doses de reforço da vacina da Janssen. Em todo Estado, 243 mil pessoas receberam a 1ª dose do imunizante, mas até o momento apenas 44,09% da população tomaram a dose de reforço.

Logo, 135 mil pessoas não procuraram as unidades de saúde para aplicação da dose de reforço da Janssen, o que corresponde a 55,91%.

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou a necessidade de que a população procure os locais de vacinação para tomar a dose de reforço. “Depois de toda luta que tivemos para conseguir as doses da vacina da Janssen no Estado, é um absurdo que as pessoas não estejam tomando a segunda dose da Janssen. O Ministério cumpriu com a sua parte e enviou as doses necessárias”, disse.

O secretário destacou a importância para que os municípios criem estratégias para aumentar a cobertura vacinal da dose de reforço da Janssen. “É necessário que continuemos a aplicação das doses de reforço na população. Já é de conhecimento que a vacina tem um decréscimo na proteção após seis meses”, disse.

Cobertura do imunizante

Até o momento, Campo Grande aplicou 53.589 D1 da Janssen e 19.255 doses de reforço, cobertura de 35,93%; Corumbá aplicou 26.397 D1 e 8.798 doses de reforço, cobertura de 33,33%; Três Lagoas aplicou 8.350 D1 e 3.535 doses de reforço, cobertura de 42,34%; e Dourados aplicou D1 da Janssen em 13.578 pessoas e 9.007 doses de reforço, ficando com cobertura de 66,34%.

Os municípios com menor percentual de aplicação da dose de reforço da vacina da Janssen são Aral Moreira, com 23,51%, Iguatemi, com 23,58%, Rio verde, com 23,87%, Paranhos, com 26,03% e Corguinho, com 27,37%.