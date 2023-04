5º Batalhão de Polícia Militar completa 3º Dia de palestras e segurança nas Escolas de Coxim e Região Norte de MS

Coxim (MS) – O 5º Batalhão de Polícia Militar completou hoje (20/04), as palestras e segurança nas escolas de Coxim e Região Norte de Mato Grosso do Sul.

Com as metas traçadas no início da semana (17/04), onde todas as tiveram palestras com os professores, funcionários e alunos, bem como a presença do Policial Militar de forma a proporcionar segurança.

Foi realizado uma fala direcionada aos professores, coordenadores e diretores e logo depois com cada turma, de forma a orientar os procedimentos.

No dia (18/04), todos os Centro Municipais de Educação Infantis e escolas da Área Rural receberam palestras.

Ontem (19/04), as palestras foram direcionadas aos alunos e professores das escolas estaduais, municipais e instituto federal, além da presença do policial, tanto nas escolas como nas linhas de transporte escolar.

Hoje (20/04), todas as escolas da região norte teve a presença do policial

O Comandante do 5º BPM, Tenente-coronel PM James Magno Morais Silveira falou que cumpriu todo o planejamento e cada escola contou com a presença de um ou mais policiais militares, assim sendo, os alunos puderam estudar sem problemas. “O Policiamento Comunitário Escolar é uma filosofia deste comando e vai continuar durante todo o ano de forma que todos possam estudar e trabalhar tranquilamente” finalizou o comandante”.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM