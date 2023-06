5º Batalhão de Polícia Militar de Coxim tem novos sargentos

Coxim (MS) – O 5º Batalhão de Polícia Militar de Coxim tem 4 (quatro) novos sargentos formandos na tarde de hoje (07/06), pelo Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CEFAP da PMMS.

A solenidade foi realizada no Quartel do Comando Geral da PMMS em Campo Grande com a presença de diversas autoridades. Essa foi o 30º Curso de Formação de Sargentos – Turma ST Renato Alexandre Zanoni, onde formou 123 novos sargentos de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

O 5º BPM teve formados, o Sargento PM Parode e Cândido, ambos lotados no batalhão sede em Coxim, o Sargento PM Martins do Pelotão de Rio Verde de MT/MS, e o Sargento PM Jones do Grupamento de Alcinópolis.

O comandante do 5º BPM, Tenente-coronel James Magno Morais Silveira parabenizou os novos sargentos por essa grande conquista, desejando sucessos na nova graduação.

Assessoria de Comunicação Social-5º BPM