5º Batalhão de Polícia Militar finaliza 2º Dia de palestras para segurança nas Escolas de Coxim e Região Norte de MS

Coxim (MS) – O 5º Batalhão de Polícia Militar finalizou hoje (19/04), as palestras para a segurança nas escolas de Coxim e Região Norte de Mato Grosso do Sul.

Com as metas traçadas no início da semana (17/04), onde todas as escolas tiveram palestras com os professores, funcionários e alunos, bem como a presença do Policial Militar de forma a proporcionar segurança.

Ontem (18/04) todos os Ceis (Centro de Educação Infantil) e também nas Escolas Antônio Torquato no distrito do Jauru e Lambrari ambras na área rural tiveram as palestras.

Foi realizado uma fala direcionada aos professores, coordenadores e diretores e logo depois com cada turma, de forma a orientar os procedimentos.

Hoje (19/04), as palestras foram direcionadas aos alunos das escolas estaduais, municipais e instituto federal, além da presença do policial nas linhas do transporte escolar.

O Comandante do 5º BPM, Tenente-coronel PM James Magno Morais Silveira falou que segue o planejamento para o emprego de policiamento em todas as escolas amanhã (20/04), em todas as escolas da rede de ensino, onde contará com o a presença de um policial militar de forma a proporcionar segurança aos estudantes, professores e funcionários. “O Policiamento Comunitário Escolar é uma filosofia deste comando e vai continuar” finalizou o comandante”.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM