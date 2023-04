5º Batalhão de Polícia Militar inicia palestras para segurança nas Escolas de Coxim

Coxim (MS) – O 5º Batalhão de Polícia Militar iniciou na manhã (18/04), as palestras para a segurança nas escolas de Coxim.

Com as metas traçadas no início da semana, onde todas as escolas vão ter uma palestra e a presença do policial militar de forma a proporcionar segurança, foi iniciado pela manhã as palestras em todas as salas e Centro de Educação Infantil (CEI) Nely Martins e Leonora Bezerra do município e também nas Escolas Antônio Torquato no distrito do Jauru e Lambrari ambras na área rural.

Foi realizado uma fala direcionada aos professores, coordenadores e diretores e logo depois com cada turma, de forma a orientar os procedimentos.

No período vespertino foi a vez dos CEIs Ildon Torquato, Senhor Divino, Zuleide Pontel, que também teve a presença da Secretária de Educação, Professora Michelle Proença e sua equipe pedagógica.

As palestras foram finalizadas no Cei Maria Santana e Caminho das Letras que também teve a participação do Comandante e Subcomandante do 5º BPM, Tenente-coronel James Magno Morais Silveira e Tiago Carvalho Almeida respectivamente.

Tenente-coronel PM James Magno Morais Silveira falou que esta fazendo todo o planejamento para o emprego de policiamento e palestras nas escolas nos dias (19 e 21/04), nas demais Escolas Municipal e Estaduais de forma a proporcionar segurança aos estudantes, professores e funcionários

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM