A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 61 Kg de pasta base de cocaína, na manhã desta quinta-feira (15), em Rio Brilhante (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 323 da BR-163, quando abordaram uma Mcc/Pajero. Durante a entrevista, o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe.

Após uma busca minuciosa, os policiais encontraram um fundo falso na carroceria do veículo, onde estavam escondidos os tabletes do ilícito. O motorista declarou ter saído de Campo Grande (MS) e deveria entregar o carro em Campinas (SP). Ele foi encaminhado para a Polícia Civil em Rio Brilhante (MS), junto com o automóvel e a cocaína.