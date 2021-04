Em Campo Grande já são mais de 100.000 (Cem mil) vacinados com a primeira dose da vacina contra coronavírus desde janeiro quando recebemos o 1° lote.

A adoção de estratégias para facilitar a vacinação (abertura de novos pontos e parcerias com convênios médicos, para reduzir o fluxo de pessoas nas unidades) fizeram da estratégia uma referência nacional.

Os mais vacinados foram pessoas acima de 75 anos (43.424 doses). Depois os trabalhadores da saúde: 38.192. Os de 74 a 56 estão em 3ª colocação: 35.774 doses. Esses cálculos se referem a terça-feira, 8 horas, quando foi aberta a vacinação de pessoas com 66 anos.

O secretário de Saúde Dr. José Mauro tem seguido à risca o PNI – Plano Nacional de Imunização, e mesmo assim viramos referência como uma das capitais brasileiras onde a vacinação mais avançou.

Na quinta-feira (1° de abril), a vacinação de idosos com 65 anos, e a prefeitura liberou no site VACINA CAMPO GRANDE a vacinação prévia de pessoas entre 60 e 64 anos, evitando filas e aglomerações, garantindo rapidez na vacinação.

PEQUENO CONTRATEMPO

Na quarta-feira (31/03) o fechamento feito pela SESAU detectou vacinação de 4 mil vacinados zerando o estoque existente. Na quinta-feira a vacinação não funcionou pela manhã, mas por volta das 10hs um avião trouxe 109,5 mil vacinas para o estado que prontamente liberou mais doses que possibilitaram a reativação dos pontos de vacinação à tarde, recomeçando a tarefa.

Diariamente além das UPAS as vacinas podem ser tomadas nos seguintes locais: Drive-thru do Parque Ayrton Senna, Centro de Vacinação do Ginásio Guanandizão, Seleta e IMPCG.

O POVO TEM PRESSA

Fala-se em 900.000 habitantes não considerando a população flutuante em Campo Grande o que levou a SESAU a descentralizar as aplicações o que ajudou Mato Grosso do Sul constar no ranking como 1° lugar em vacinação no País.

Mais de 109 mil campo-grandenses já receberam a primeira dose. A estratégia de montar 61 pontos de vacinação virou modelo, sucesso e referência de estratégia bem montada pela SESAU.

DESCENTRALIZAÇÃO

O drive-thru instalado no Guanandizão e no Parque Ayrton Senna, atendedem, em média, cerca de mil pessoas/dia. Todas as sete regiões nas quais nossa Capital se subdivide foram amplamente contempladas.

Segundo Valéria Lahdo, superintendente de Vigilância em Saúde de Campo Grande, o planejamento do Plano Municipal de Imunização foi iniciado em novembro, levando em conta os vários problemas e empecilhos possíveis ou imagináveis, o que possibilitou a Campo Grande iniciar em 19 de janeiro/2021 – ‘doze’ horas após a entrega do primeiro lote de vacinas – iniciar a vacinação.

SISTEMA LIVRE DEMANDA

O “pulo do gato” da vacinação em Campo Grande foi deixar a vacinação em livre demanda, orientando a população a preencher um cadastro antecipado, seguindo orientação do Ministério da Saúde. Isso acelerou o processo vacinatório. Pessoas sem internet podem preencher o cadastro no local antes de serem imunizadas. O cadastro imprimiu mais celeridade à vacinação, reduziu o tempo de espera e tem evitado filas e aglomerações.